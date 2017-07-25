На "Лісовій" потрощили МАФи. Поліція відкрила провадження. ФОТО

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25.07.2017  18:37


25 липня поблизу станції метро "Лісова" зносять ринок МАФів.

Про це повідомляє facebook-спільнота "Троєщина-ВК".

"Станція метро "Лісова" зносять під чисту ринок біля метро", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на місці були присутні близько 30 десятків машин поліції.

Частина користувачів соцмережі повністю підтримують знесення, інші шкодують, що людей позбавлять робочих місць, а покупців можливості купувати товари. 

 

Чимало відзначають, що "знесення кіосків" не працює, бо за якийсь час МАФи знов повертаються на звичні місця. Зокрема, так сталося біля метро "Чернігівська". 

 

У поліції демонтаж назвали "самовільними роботами" і розпочали кримінальні провадження.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, після припинення демонтажу за різні правопорушення затримано 6 осіб, з місця події вилучено 4 одиниці важкої будтехніки. 

 

"Вночі до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кіото зібралось близько 100 осіб та йдуть у напрямку станції метро "Лісова". По прибуттю встановили, що здійснюється демонтаж МАФів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліція розмежувала дві сторони і зупинила ждемонтаж.

На той момент вже демонтували 4 МАФи і пошкодили огорожу.

У поліції наголосили, що люди, які здійснювали демонтаж, не надали жодних документів на здійснення такої діяльності.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 356 (Самоуправство) ККУ.

Досудове розслідування триває. 

Як відомо, у червні демонтували МАФи на Контрактовій площі. Міська влада обіцяє розбити тут сквер. 

А перед тим прибрали частину МАФів поблизу станції метро "Петрівка".

За даними КМДА, станом на кінець травня у Києві залишилося близько 1,5 тисячі незаконних МАФів і трохи більше 1200 незаконних засобів пересувної торгівлі (автолавок, автівок із продажу їжі).

Уночі 4 грудня 2016 року трактором потрощили МАФи поблизу станції метро "Політехнічний інститут". 

Під ранок 15 грудня 2016 року потрощили тракторами ринок на Оболоні. Міська влада обіцяла розбити там сквер.

Тієї ж ночі проїхалися тракторами і по кіосках на вулиці Драйзера у Деснянському районі. 

19 грудня радник мера Дмитро Білоцерковець повідомив, що міська має намір облаштувати невеликий сквер на місці незаконних кіосків на КПІ.

22 грудня комунальники планували продовжити демонтаж МАФів на КПІ, однак не змогли цього зробити через супротив власників кіосків.

За даними поліції, у сутичках постраждали 5 осіб: двоє правоохоронців та троє цивільних громадян.

Улітку 2016 року тракторами зносили ринки на Лісовому масиві, на Святошині тощо. 

Українська правда. Київ 
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