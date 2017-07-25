Управління статистики порахувало, скільки людей мешкає у Києві

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25.07.2017  15:52


Фото thepeoplecomua.wordpress.com

За даними Головного управління статистики у Києві, станом на 1 червня у столиці проживає 2 мільйони 928 тисяч 177 осіб.

Про це повідомляє сайт відомства.

Згідно з підрахунком, найбільше людей мешкає у Солом’янському районі (370 тисяч 288 осіб), а найменше – у Печерському (156 тисяч 436 осіб).

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2017 року та середня чисельність у січні–травні 2017 року1

(осіб)

Наявне населення

Постійне населення

на
1 червня
2017 року

середня чисельність
у січні–травні 2017 року

на
1 червня
2017 року

середня чисельність
у січні–травні 2017 року

м.Київ

2928177

2926969

2886870

2885662

райони

Голосіївський

251080

251003

248982

248905

Дарницький

337706

336884

331207

330385

Деснянський

368911

369067

366021

366177

Дніпровський

355419

355305

353690

353576

Оболонський

321229

321317

318355

318443

Печерський

156436

155764

151713

151041

Подільський

200664

200350

197254

196940

Святошинський

341305

341256

335385

335336

Солом´янський

370288

370197

368242

368151

Шевченківський

225139

225826

216021

216708

Відзначається, що розрахунки чисельності населення здійснені на основі наявних адміністративних даних щодо держреєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
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