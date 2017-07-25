Управління статистики порахувало, скільки людей мешкає у Києві

За даними Головного управління статистики у Києві, станом на 1 червня у столиці проживає 2 мільйони 928 тисяч 177 осіб.
Про це повідомляє сайт відомства.
Згідно з підрахунком, найбільше людей мешкає у Солом’янському районі (370 тисяч 288 осіб), а найменше – у Печерському (156 тисяч 436 осіб).
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2017 року та середня чисельність у січні–травні 2017 року1
(осіб)
|
Наявне населення
|
Постійне населення
|
на
|
середня чисельність
|
на
|
середня чисельність
|
м.Київ
|
2928177
|
2926969
|
2886870
|
2885662
|
райони
|
Голосіївський
|
251080
|
251003
|
248982
|
248905
|
Дарницький
|
337706
|
336884
|
331207
|
330385
|
Деснянський
|
368911
|
369067
|
366021
|
366177
|
Дніпровський
|
355419
|
355305
|
353690
|
353576
|
Оболонський
|
321229
|
321317
|
318355
|
318443
|
Печерський
|
156436
|
155764
|
151713
|
151041
|
Подільський
|
200664
|
200350
|
197254
|
196940
|
Святошинський
|
341305
|
341256
|
335385
|
335336
|
Солом´янський
|
370288
|
370197
|
368242
|
368151
|
Шевченківський
|
225139
|
225826
|
216021
|
216708
Відзначається, що розрахунки чисельності населення здійснені на основі наявних адміністративних даних щодо держреєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.
|24.07.2017, 14:42
Ольга Гвоздік
|12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко