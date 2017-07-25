Управління статистики порахувало, скільки людей мешкає у Києві



Фото thepeoplecomua.wordpress.com Фото thepeoplecomua.wordpress.com

За даними Головного управління статистики у Києві, станом на 1 червня у столиці проживає 2 мільйони 928 тисяч 177 осіб.

Про це повідомляє сайт відомства.

Згідно з підрахунком, найбільше людей мешкає у Солом’янському районі (370 тисяч 288 осіб), а найменше – у Печерському (156 тисяч 436 осіб).

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 червня 2017 року та середня чисельність у січні–травні 2017 року1

(осіб)

Наявне населення Постійне населення на

1 червня

2017 року середня чисельність

у січні–травні 2017 року на

1 червня

2017 року середня чисельність

у січні–травні 2017 року м.Київ 2928177 2926969 2886870 2885662 райони Голосіївський 251080 251003 248982 248905 Дарницький 337706 336884 331207 330385 Деснянський 368911 369067 366021 366177 Дніпровський 355419 355305 353690 353576 Оболонський 321229 321317 318355 318443 Печерський 156436 155764 151713 151041 Подільський 200664 200350 197254 196940 Святошинський 341305 341256 335385 335336 Солом´янський 370288 370197 368242 368151 Шевченківський 225139 225826 216021 216708

Відзначається, що розрахунки чисельності населення здійснені на основі наявних адміністративних даних щодо держреєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання.