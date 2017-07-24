Дружина "завгоспа" Януковича пов’язана з забудовником Поштової

Дружина екс-керівника Держуправління справами Андрія Кравця Марина Пелих на початку липня стала підписантом англійської компанії "Далберг інтегро ЛЛП", яка є власником забудовника готелю "Aloft" в Києві.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", пишуть "Наші гроші".
Готель "Aloft" розташований у центрі Києва по вулиці Еспланадній, 17, неподалік від Палацу спорту. Він був збудований на землі, якою користувалося держпідприємство Міністерства молоді та спорту.
|Aloft
За інвестиційним договором, забудовник ТОВ "Інформзахист" мав передати 2480 кв м новобудови у державну власність. Після зміни влади в країні виявили, що оригіналу договору та додатків до нього не існує.
За словами екс-міністра Дмитра Булатова, було підписано новий договір та узгоджені зобов’язання інвестора, а під час переговорів часто звучало прізвище екс-голови ДУС Андрія Кравця, який мав стосунок до готелю.
Також Пелих стала підписантом іншої британської фірми – "Вестертон Коммерс ЛЛП". Ця фірма і сама Пелих є засновниками ТОВ "Київ-Арт".
"Westerton" і "Dalberg" мають спільну адресу в Лондоні. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія – "Hansford Impex", у всіх них були спільні засновники.
"Hansford Impex" є власником ТОВ "Хенсфорд-Украина", яка є забудовником Поштової площі в столиці, і з якою судиться ПАТ "Київський річковий порт" за самовільне будівництво на його землі.
Директор "Хенсфорд-Україна" – Марина Ткаченко. Вона регулярно з’являється на спільних фото з Андрієм Снегірьовим, керівником "Інформзахисту", який у профайлі своїм місцем роботи вказав готель "Aloft".
Підписантом у "Hansford Impex" навесні став Артур Данілов із Литви. Жінка з прізвищем Данілова з Литви є в друзях Марини Пелих у Facebook.
Пелих – колишня невістка голови ради директорів компанії "Укрбуд" Юрія Пелиха.
За попередні кілька років низка фірм Марини Пелих отримала земельні ділянки і будинки на Поштовій площі, Подолі, Святошині, Маяковського, Круглоуніверситетській, Хрещатику, у Пасажі, біля метро "Кловська" і Південного вокзалу. А одне з підприємств Марини Пелих – ПП "Броварська нерухомість" – брало участь у зведенні президентської резиденції у Межигір’ї.
Після "Революції гідності" Андрій Кравець та Марина Пелих втекли з України, але потім повернулися. В Україні вони зберегли контроль за приміщенням кінотеатру "Зоряний" (через фірму "Фуд Ріелті", де одним із засновників є бізнесмен Віктор Шустер) та 3-поверховим маєтком у Пущі-Водиці.
Археологи повідомляли, що археологічні знахідки під Поштовою площею у Києві опинилися під загрозою через зупинку фінансування з боку забудовника.
Петиція за збереження цих знахідок набрала необхідну кількість голосів киян і чекає на розгляд влади.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
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