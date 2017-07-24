Дружина "завгоспа" Януковича пов’язана з забудовником Поштової





Дружина екс-керівника Держуправління справами Андрія Кравця Марина Пелих на початку липня стала підписантом англійської компанії "Далберг інтегро ЛЛП", яка є власником забудовника готелю "Aloft" в Києві.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо", пишуть "Наші гроші".

Готель "Aloft" розташований у центрі Києва по вулиці Еспланадній, 17, неподалік від Палацу спорту. Він був збудований на землі, якою користувалося держпідприємство Міністерства молоді та спорту.

Aloft

За інвестиційним договором, забудовник ТОВ "Інформзахист" мав передати 2480 кв м новобудови у державну власність. Після зміни влади в країні виявили, що оригіналу договору та додатків до нього не існує.

За словами екс-міністра Дмитра Булатова, було підписано новий договір та узгоджені зобов’язання інвестора, а під час переговорів часто звучало прізвище екс-голови ДУС Андрія Кравця, який мав стосунок до готелю.

Також Пелих стала підписантом іншої британської фірми – "Вестертон Коммерс ЛЛП". Ця фірма і сама Пелих є засновниками ТОВ "Київ-Арт".

"Westerton" і "Dalberg" мають спільну адресу в Лондоні. За цією ж адресою зареєстрована ще одна компанія – "Hansford Impex", у всіх них були спільні засновники.

"Hansford Impex" є власником ТОВ "Хенсфорд-Украина", яка є забудовником Поштової площі в столиці, і з якою судиться ПАТ "Київський річковий порт" за самовільне будівництво на його землі.

Директор "Хенсфорд-Україна" – Марина Ткаченко. Вона регулярно з’являється на спільних фото з Андрієм Снегірьовим, керівником "Інформзахисту", який у профайлі своїм місцем роботи вказав готель "Aloft".

Підписантом у "Hansford Impex" навесні став Артур Данілов із Литви. Жінка з прізвищем Данілова з Литви є в друзях Марини Пелих у Facebook.

Пелих – колишня невістка голови ради директорів компанії "Укрбуд" Юрія Пелиха.

За попередні кілька років низка фірм Марини Пелих отримала земельні ділянки і будинки на Поштовій площі, Подолі, Святошині, Маяковського, Круглоуніверситетській, Хрещатику, у Пасажі, біля метро "Кловська" і Південного вокзалу. А одне з підприємств Марини Пелих – ПП "Броварська нерухомість" – брало участь у зведенні президентської резиденції у Межигір’ї.

Після "Революції гідності" Андрій Кравець та Марина Пелих втекли з України, але потім повернулися. В Україні вони зберегли контроль за приміщенням кінотеатру "Зоряний" (через фірму "Фуд Ріелті", де одним із засновників є бізнесмен Віктор Шустер) та 3-поверховим маєтком у Пущі-Водиці.

Археологи повідомляли, що археологічні знахідки під Поштовою площею у Києві опинилися під загрозою через зупинку фінансування з боку забудовника.

Петиція за збереження цих знахідок набрала необхідну кількість голосів киян і чекає на розгляд влади.