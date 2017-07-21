У Києві заборонили купатися на усіх пляжах



Фото rivnepost.rv.ua Фото rivnepost.rv.ua

КП "Плесо" заборонило купатися на усіх 11 пляжах Києва.

Про це повідомляє сайт підприємства.

Станом на 21 липня купання заборонено на пляжах "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Передмостова Слобідка", "Молодіжний", "Пуща-Водиця", "Чорторий", "Вербний", "Райдужний", "Тельбін" і "Центральний".

Як повідомлялося на початку липня, вода Дніпра забарвилася у зелений колір через цвітіння водоростей.

У червні КП "Плесо" відкрило 11 пляжів до купального сезону.

Три пляжі – "Дитячий", "Золотий" та "Пуща-Водиця" – вперше отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор", надану за найкращі характеристики й облаштованість пляжу.

Українська правда. Київ