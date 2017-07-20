Міськрада розгляне петицію проти проспекту Шухевича

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20.07.2017  15:30


На сайті Київської міської ради петиція проти перейменування проспекту Генерала Ватутіна на Шухевича набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

Відповідна петиція набрала понад 10 тисяч голосів.

"1 червня 2017 року Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича. Вимагаємо залишити проспекту стару назву! Завдяки генералу Ватутіну в 1943 році Київ був звільнений від німецько-фашистських загарбників. Генерал Ватутін помер і похований в Киві - місті, яке він звільняв", - зазначено у тексті петиції.

Згідно з постановою КМР щодо порядку розгляду петицій, якщо петиція набирає 10 тисяч голосів за три місяці, то її необхідно розглянути не пізніше, ніж через 10 робочих днів.

Окрім того, 10 липня на сайті міськради зареєстрували петицію, яка виступає за збереження проспекту назви Шухевича. Проте, поки вона набрала менше 50 голосів.

Як відомо,  1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.

Однак 12 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.

30 червня секретар Київради Володимир Прокопів заявив, що рішення міськради про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича набуло чинності.

Згодом про це заявив і міністр культури Євген Нищук.

Представник організацій "Антифашистська правозахисна ліга" і "Єврейська правозахисна група" у суді Олена Бережна, заявила, що інформація про перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича не відповідає дійсності.

6 липня Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову про оскарження перейменування проспекту Ватутіна на проспект Шухевича на 31 серпня.
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