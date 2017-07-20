Станція метро "Кловська" першою відмовиться від жетонів

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20.07.2017  11:10


Станція метро Києва "Кловська" на початку серпня першою серед станцій припинить приймати жетони.

Про це повідомляє у четвер комунальне підприємство "Київський метрополітен".

"Отже друзі, першою станцією, що буде максимально автоматизована та відмовиться від жетонів стане "Кловська", – йдеться в повідомленні

Зазначається, що пасажири метрополітену зможуть скористатися разовою поїздкою за qr-кодом або поповнити картку метро банківською на будь-яку кількість поїздок або купити проїзний з допомогою банківської картки.

Українська правда. Київ

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Станція метро "Кловська" першою відмовиться від жетонів
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