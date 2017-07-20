Станція метро "Кловська" першою відмовиться від жетонів





Станція метро Києва "Кловська" на початку серпня першою серед станцій припинить приймати жетони.

Про це повідомляє у четвер комунальне підприємство "Київський метрополітен".

"Отже друзі, першою станцією, що буде максимально автоматизована та відмовиться від жетонів стане "Кловська", – йдеться в повідомленні



Зазначається, що пасажири метрополітену зможуть скористатися разовою поїздкою за qr-кодом або поповнити картку метро банківською на будь-яку кількість поїздок або купити проїзний з допомогою банківської картки.

Українська правда. Київ