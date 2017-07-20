Станція метро "Кловська" першою відмовиться від жетонів

Станція метро Києва "Кловська" на початку серпня першою серед станцій припинить приймати жетони.
Про це повідомляє у четвер комунальне підприємство "Київський метрополітен".
"Отже друзі, першою станцією, що буде максимально автоматизована та відмовиться від жетонів стане "Кловська", – йдеться в повідомленні
Зазначається, що пасажири метрополітену зможуть скористатися разовою поїздкою за qr-кодом або поповнити картку метро банківською на будь-яку кількість поїздок або купити проїзний з допомогою банківської картки.
Українська правда. Київ
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко