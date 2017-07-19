Медсестра робила уколи наркозалежним за гроші

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19.07.2017  17:34


У Києві затримали медсестру, яка збувала психотропні препарати наркозалежним особам.

Прес-служба прокуратури міста Києва

28-річну співробітницю ТМО "Психіатрія", яка працює старшою медсестрою у зазначеному медичному закладі, викрили "на гарячому" після проведення двох етапів оперативної закупівлі діазепаму та спробі ввести її в організм пацієнта за грошову винагороду у розмірі 1700 гривень.

Слідство встановило, що жінка робила аналогічні ін’єкції наркозалежним на дому, у тому числі за допомогою крапельниць.

На підставі зібраних доказів зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження встановлено низку "реабілітаційних центрів" для наркозалежних осіб, що діють у м. Києві та Київській області. Під час обшуків там також виявили ампули з діазепамом та інші сильнодіючі лікарські засоби.

"Зважаючи на те, що вказані центри не мають ліцензій на медикаментозне лікування, канали надходження та хімічних склад вилучених препаратів встановлюється, у тому числі експертним шляхом", – вказано в повідомленні прокуратури.

Також під час проведення слідчих дій встановлено, що окремі пацієнти "реабілітаційних центрів" утримувалися там всупереч їх волі.

За цими фактами розпочато кримінальні провадження.

На даний час в рамках досудового слідства встановлюється коло осіб, причетних до організації та діяльності вказаних реабілітаційних установ.
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