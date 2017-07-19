Газ не міг спричинити вибух у будинку на Голосіївській – "Київгаз"





Природний газ не міг стати джерелом вибуху на Голосіївському проспекті

Про це заявляє ПАТ "Київгаз" із приводу вибуху, який стався у житловому будинку 8 липня.

"Надзвичайна ситуація на Голосіївскьому проспекті, 70, не могла статися через несправність системи газопостачання будинку", – йдеться у заяві.

У результаті первинного огляду місця події працівники "Київгазу" виявили, що 8 липня прилади газорозподільного пункту, що знаходиться в безпосередній близькості до аварійного будинку, не зафіксували жодних коливань тиску.

У лютому 2017 року в житловій будівлі на Голосіївському проспекті, 70, проводили повну технічну перевірку системи газопостачання.

"Результати перевірки на герметичність внутрішньобудинкових газопроводів позитивні: жодного падіння тиску не зафіксовано. Якби було зафіксовано протилежне – газ би в лютому 2017-го не пустили", – заявляє "Київгаз".

"Обладнання (колонка, плита) в квартирі №9, за результатами огляду після вибуху, було в справному стані – без слідів пошкоджень як на самих приладах, так і в місцях підключення до газової мережі будинку. Версія про самовільне втручання мешканцем в систему газопостачання будинку підтвердження не знайшла", – додає компанія.

За її даними, в абсолютній більшості квартир у будинку встановлені сигналізатори загазованості – і "жоден із пристроїв сигналу в день вибуху не давав".

"Газові труби будинкової системи газопостачання до їх демонтажу службою ДСНС були в справному стані", – додає "Київгаз".

У компанії зазначають, що за останні 5 років кількість аварійних ситуацій у Києві за їхнім профілем знизилася в 7 разів.

"Ми як спеціалісти газової сфери стверджуємо, що природний газ не є причиною вибуху у будинку на Голосіївському проспекті, 70", – заявляє ПАТ.

"На даний момент продовжуються слідчі дії щодо з’ясування обставин справи, але національна поліція співробітників ПАТ "Київгаз" ще не опитувала", – додають у компанії.

"Київгаз" радить шукати справжні причини руйнування будівлі на Голосіївському проспекті.

"Надзвичайно важливо не тільки встановити, яка речовина стала причиною вибуху, але й виявити кому і чому зручно приховувати дійсні причини смертей", – заявляє компанія.

"З'ясувати дійсні причини вибуху можливо тільки після офіційного висновку експертів, який буде розроблено в рамках слідчих дій", – додають у "Київгазі".

Як відомо, 8 липня біля метро "Голосіївська", поблизу готелю "Мир" у житловому будинку стався вибух, унаслідок якого 1 людина загинула і 6 постраждали.

23 особи переселили в гуртожиток на Подолі. Будинок на Голосіївському проспекті відновити неможливо.