У Києві безпечно купатись лише на двох пляжах





Проби води показали, що лише два водні об’єкти столиці є безпечними для купання.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Держпродспоживслужби Києва.

"За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" купання дозволено на двох водних об’єктах м. Києва: "Пуща Водиця" та "Вербний" (озеро "Вербне", вул. Приозерна, Оболонський район)", – йдеться у повідомленні.

В інших водоймах результати проб води показують, що купання там небезпечне для здоров’я.

"Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" щотижня проводить дослідження поверхневих вод та піску", – зазначає прес-служба.

Як повідомлялося, раніше КП "Плесо" не рекомендувало купання на 11 пляжах Києва.

На початку липня вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту.