У Києві безпечно купатись лише на двох пляжах

Версія для друку     Додати коментар -
18.07.2017  15:00


Проби води показали, що лише два водні об’єкти столиці є безпечними для купання.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Держпродспоживслужби Києва.

"За інформацією Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" купання дозволено на двох водних об’єктах м. Києва: "Пуща Водиця" та "Вербний" (озеро "Вербне", вул. Приозерна, Оболонський район)", – йдеться у повідомленні.

В інших водоймах результати проб води показують, що купання там небезпечне для здоров’я.

"Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" щотижня проводить дослідження поверхневих вод та піску", – зазначає прес-служба.

Як повідомлялося, раніше КП "Плесо" не рекомендувало купання на 11 пляжах Києва.

На початку липня вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві безпечно купатись лише на двох пляжах
Через концерт Depeche Mode можливі зміни в роботі метро
Кличко остаточно звільнив свого заступника
У трьох районах Києва 17-19 липня відключатимуть холодну воду
Житлові будинки Києва позапланово перевірять через часті пожежі
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
10.07, 15:38

Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки

"Батьківщинівець" Кищук з нульовими доходами має найбільші статки. Депутат-злидень Федорченко обріс ділянками і купив столичну квартиру за 149 тисяч гривень. Екс-голова облради Качний живе за межею бідності з нульовим доходом.
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
    КОЛОНКА АВТОРА
12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко

Ціна бездіяльності: як Київ перетворюється на ртутний "Чорнобиль"

Вміст ртуті в ґрунті на заводі "Радикал" перевищує граничну допустиму концентрацію у 14,5 разів, а в повітрі - у 30 разів! Територія свідомо доводиться до повного руйнування. А на замовлення КМДА розробляється проект детального плану територій "промрайону Дніпровський", який включає територію заводу. Це означатиме створення у цьому місці нових забудов
11.07.2017, 14:42
Олександр Вовченко

Українськомовний Київ: як досягти цілі?

Ось ці: "пасажири аплачівайте проєзд", "вам столік на дваїх?", "картачку оформіть желаєтє?", "ахрана, атмєна" повинні раз і назавжди покинути громадський простір. А разом із ними: російськомовні вивіски, рекламні оголошення, меню у ресторанах, смс-розсилки на чужинській і т.д.