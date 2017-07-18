В Апеляційному адмінсуді на Московській шукають вибухівку





Столична поліція перевіряє інформацію про мінування Київського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомляє поліція Києва, близько 11:30 невідома особа зателефонувала Печерського управління поліції та повідомила, що у приміщенні цього суду закладено вибухівку.

На вулицю Московську негайно виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи, працівники ДСНС.

Інформація про подію належним чином зареєстрована. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Перевірка триває.