В Апеляційному адмінсуді на Московській шукають вибухівку

Версія для друку     Додати коментар -
18.07.2017  14:24


Столична поліція перевіряє інформацію про мінування Київського апеляційного адміністративного суду.

Як повідомляє поліція Києва, близько 11:30 невідома особа зателефонувала Печерського управління поліції та повідомила, що у приміщенні цього суду закладено вибухівку.

На вулицю Московську негайно виїхала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи, працівники ДСНС.

Інформація про подію належним чином зареєстрована. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Перевірка триває.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві безпечно купатись лише на двох пляжах
Через концерт Depeche Mode можливі зміни в роботі метро
Кличко остаточно звільнив свого заступника
У трьох районах Києва 17-19 липня відключатимуть холодну воду
Житлові будинки Києва позапланово перевірять через часті пожежі
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
10.07, 15:38

Київська облрада: депутати-злидні купують задурно квартири і здобувають статки

"Батьківщинівець" Кищук з нульовими доходами має найбільші статки. Депутат-злидень Федорченко обріс ділянками і купив столичну квартиру за 149 тисяч гривень. Екс-голова облради Качний живе за межею бідності з нульовим доходом.
Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
    КОЛОНКА АВТОРА
12.07.2017, 10:51
Світлана Бондаренко

Ціна бездіяльності: як Київ перетворюється на ртутний "Чорнобиль"

Вміст ртуті в ґрунті на заводі "Радикал" перевищує граничну допустиму концентрацію у 14,5 разів, а в повітрі - у 30 разів! Територія свідомо доводиться до повного руйнування. А на замовлення КМДА розробляється проект детального плану територій "промрайону Дніпровський", який включає територію заводу. Це означатиме створення у цьому місці нових забудов
11.07.2017, 14:42
Олександр Вовченко

Українськомовний Київ: як досягти цілі?

Ось ці: "пасажири аплачівайте проєзд", "вам столік на дваїх?", "картачку оформіть желаєтє?", "ахрана, атмєна" повинні раз і назавжди покинути громадський простір. А разом із ними: російськомовні вивіски, рекламні оголошення, меню у ресторанах, смс-розсилки на чужинській і т.д.