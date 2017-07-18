Кличко остаточно звільнив свого заступника

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18.07.2017  12:11


Мер Києва Віталій Кличко звільнив Іллю Сагайдака з посади заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті КМДА.

Згідно з документом, Сагайдака звільнено "за власним бажанням" з 20 липня 2017 року.

Згідно з рішенням, Сагайдаку будо виплачено компенсації за частину щорічної відпустки за календарних днів та щорічна основна відпустка 10 календарних днів.

Як відомо, Сагайдак був обраний депутатом Київради за списком БПП на місцевих виборах.

Мер Києва Віталій Кличко позбавив повноважень свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака після падіння Шулявського мосту.

Після цього Сагайдак залишався без повноважень у зв'язку з бюрократичною процедурою. Тому він був звільнений тільки зараз.

За інформацією УП, після звільнення він не отримував премію.

Українська правда. Київ
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