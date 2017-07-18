Кличко остаточно звільнив свого заступника

Версія для друку     Додати коментар -
18.07.2017  12:11


Мер Києва Віталій Кличко звільнив Іллю Сагайдака з посади заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідне розпорядження розміщено на сайті КМДА.

Згідно з документом, Сагайдака звільнено "за власним бажанням" з 20 липня 2017 року.

Згідно з рішенням, Сагайдаку будо виплачено компенсації за частину щорічної відпустки за календарних днів та щорічна основна відпустка 10 календарних днів.

Як відомо, Сагайдак був обраний депутатом Київради за списком БПП на місцевих виборах.

Мер Києва Віталій Кличко позбавив повноважень свого заступника з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака після падіння Шулявського мосту.

Після цього Сагайдак залишався без повноважень у зв'язку з бюрократичною процедурою. Тому він був звільнений тільки зараз.

За інформацією УП, після звільнення він не отримував премію.

Українська правда. Київ
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.