Депутата Київщини тягнуть до суду за невчасно подану декларацію

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18.07.2017  10:31


Поліція передала до суду протокол на депутата Київської обласної ради, який несвоєчасно подав декларацію про доходи.

Про це повідомляє прокуратура Київської області, не називаючи ім’я цього депутата.

За матеріалами прокуратури Київської області працівники Управління захисту економіки у Києві департаменту захисту економіки Нацполіції склали протокол про вчинення ним адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю).

"Депутат без поважних причин несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", – йдеться в повідомленні.  

Матеріали та протокол скеровано до суду, який винесе остаточне рішення у справі.

Робота прокуратури Київської області на цьому напрямі триває.
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