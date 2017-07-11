У Києві з 15 липня подорожчають комунальні маршрутки

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11.07.2017  15:08


Фото youtube.com

КП "Київпастранс" підніме вартість проїзду у комунальних маршрутках на 1 гривню з 15 липня. 

Про це "Українській правді. Київ" повідомила начальник служби зв'язків з громадськістю КП "Київпастранс" Марина Загородько.

"З 15 липня зросте вартість проїзду у наземному транспорті на 1 гривню. Це ж стосується і автобусів, які працюють у режимі маршрутного таксі", - сказала Загородько.

Вартість проїзду зросте у 26 комунальних маршрутках: 150, №154, №155, №157, №165, №166, №181, №182, №183, №193, №208, №215, №220, №228, №234, №258, №433, № 457, №500, №502, №516, №530, №537, №548, №550 та №586.

Станом на сьогодні вартість поїзду у комунальних маршрутках становить 4-7 гривень, залежно від довжини маршруту і пасажиропотоку. Відповідно вони подорожчають до 5-8 гривень за поїздку.

Нічний автобус №137Н подорожчає до 4 гривень.

Також на 1 гривню зросте вартість у приміських комунальних маршрутках №373, №774 та №991. 

Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 

Столичні жителі зможуть використовувати жетони і разові квитки на наземний транспорт, придбані до подорожчання проїзду 15 липня, до 31 липня.

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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