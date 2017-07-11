Метрополітен планує продовжити червону гілку метро

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11.07.2017  14:24


Фото еveryday.in.ua

КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на будівництво дільниці Святошинсько-Броварської лінії від станції "Святошин" до станції "Новобіличі" із зворотнім електродепо.

Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozorro

Очікувана вартість робіт складає 57 мільйонів 559,8 тисячі гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 13 липня, аукціон запланований на 14 липня.

Як відомо, у бюджеті на 2017 рік на проектування метро від станції "Академмістечко" до станції "Новобіличі" та проектування гілки метро на Виноградар передбачили 20 мільйонів гривень.  

Столична влада також планує наприкінці 2017 року розпочати будівництво метро на Виноградар і упродовж 3 років ввести в експлуатацію дві нові станції  – "Проспект Правди" і "Мостицька".
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