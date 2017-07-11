Жетони на метро продаватимуть по 1-2 у руки

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11.07.2017  13:28


Фото з facebook Наталки Макогон

КП "Київський метрополітен" з 15 липня продаватиме жетони по одному-два в одні руки з метою виведення жетонів з обігу.

Про це у facebook повідомила речник підземки Наталка Макогон.

Вона нагадала, що з 15 липня проїзд у метро, як і в наземному транспорті, подорожчає на 1 гривню.

"Жетонів же стає все менше. Вони лишаються лише як разова поїздка. Тому у касах вони реалізовуватимуться по 1. У автоматах (у будь-якій кількості) по 1 або 2 в кожній транзакції", - пояснила Макогон.

Вона нагадала, що кияни можуть зекономити на проїзді завдяки карткам.

"Хто ставив собі нагадування – поповнюйте картки, щоб зекономити. При запису 50 поїздок, кожна обійдеться у 3,5 гривні до 15 липня та 4,5 гривні після 15 липня. Загалом місткість картки 100 поїздок", - написала речник метро.

Проїзні зі знижками можна також записати на банківську картку MasterCard PayPass. 

Макогон нагадала, що на стаціях "Політехнічний інститут" (крайнє ліве вікно) та "Майдані Незалежності" (крайнє ліве вікно) відкрили центри обслуговування пасажирів. Ще два такі центри відкриють найближчим часом.

Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 

Столичні жителі зможуть використовувати жетони і разові квитки на наземний транспорт, придбані до подорожчання проїзду 15 липня, до 31 липня.
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