Суд арештував дельфінарій "Немо"



Фото bezdna.wordpress.com Фото bezdna.wordpress.com

Суд заарештував дельфінарій "Немо", що на проспекті Академіка Глушкова, 9 у Києві.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на рішення суду від 3 липня.

Згідно з документом, Головне слідче управління Генпрокуратури з 16 грудня 2014 року здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1, 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що 22 травня 2017 року підприємство "Ардал" на підставі договору купівлі-продажу передало у власність особі земельну ділянку із цільовим призначенням для будівництва, обслуговування й експлуатації автозаправного комплексу.

На цій земельній ділянці наразі перебуває й експлуатується двоповерхова будівля, у якій перебуває Київський дельфінарій "Немо".

Згідно з листом з Держархбудінспекції від 9 червня 2017 року, у департаменті відсутня інформація про видачу дозволу ТОВ "Нерум", ТОВ "Ардал" або іншим організаціям на виконання будівельних робіт на зазначеній адресі.

Також 20 серпня 2013 року Господарський суд Києва виніс рішення, згідно з яким ТОВ "Нерум" зобов'язане знести самовільно побудовану нежитлову будівлю, що експлуатується як дельфінарій.

Наголошується, що Департамент містобудування й архітектури КМДА не видавав містобудівні умови й обмеження забудови земельної ділянки.

Крім того, ДАБІ не видавала відповідний дозвіл на виконання будівельних робіт, і з 2015 року не проводила заходи щодо усунення вищевказаних порушень.

21 червня 2017 року в рамках цього кримінального провадження земельна ділянка й дельфінарій, розташований на ній, були визнані речовим доказом у цьому кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

У зв'язку із цим суд задовольнив клопотання прокуратури й наклав арешт на земельну ділянку, заборонивши розпоряджатися й використовувати будь-яким чином зазначену земділянку і розташовані на ній будівлі.

Як відомо, у листопаді 2016 року ПАТ АК "Київводоканал" відключило від міської каналізаційної мережі дельфінарій "Немо".

Раніше "Київводоканал" уже неодноразово відключав так звану "врізку" від мережі каналізацій помпонуванням, однак дельфінарій поновлював скидання каналізаційних відходів.