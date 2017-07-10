КМДА: Зруйнований вибухом будинок не підлягає відновленню

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10.07.2017  13:37


Фото ДСНС

Житловий будинок на Голосіївському проспекті, в якому днями стався вибух, швидше за все, підлягає знесенню.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба міської влади.

"Будинок був зведений орієнтовно у 1948 році. Згідно з висновками експертів, після вибуху він знаходиться в аварійному стані. Його експлуатація неможлива, а відновлення – недоцільне. Люди отримають тимчасове житло на час вирішення цієї ситуації", – зазначив він.

Станом на ранок 10 липня в гуртожиток на вулиці Оболонській, 34 тимчасово відселили 24 людини із 77 зареєстрованих у будинку. Частина людей розмірковує, чи потрібне їм тимчасове житло, частина – відмовилася від нього.

Двоє людей – 14-річний син загиблої та одна доросла людина знаходяться у лікарнях, їх стан оцінюється як середній. 

10 липня на місці аварії відбулося засідання штабу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при КМДА.

Наразі вирішується питання, яким чином постраждалих мешканців зможуть забезпечити постійним житлом. До того часу люди житимуть у гуртожитку.

Як відомо, о 13:35 8 липня на вулиці Голосіївській, 70 стався вибух у 3-поверховому житловому будинку.

За попередньою інформацією правоохоронних органів, у будівлі вибухнув газ, однак наразі ця інформація уточнюється.

Внаслідок вибуху обвалилося перекриття між 2 та 3 поверхами та даху на площі орієнтовно 3600 кв. м, а згодом загоряння обрушених дерев’яних конструкцій на 3-му поверсі на площі 10 кв. м.

Уночі 9 липня Держслужба з надзвичайних ситуацій Києва завершила демонтаж будівельних конструкцій у будинку, де стався вибух.

У 17 квартирах будинку, згідно з переписом, проживало 73 людини.

За фактом вибуху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановленим законодавством вимог пожежної безпеки.  
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