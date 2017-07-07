Увечері 7 липня у центрі Києва обмежать рух



Фото trubyna.org.ua Фото trubyna.org.ua

7 липня орієнтовно з 18:00 до 23:00 у центрі Києва буде частково обмежений рух транспорту.

Таке рішення прийняте у зв’язку з проведенням маршу до дня народження загиблого бійця Мирослава Мисли відповідно до звернення ВО "Свобода", повідомляє прес-служба міськради.

Рух обмежуватимуть за маршрутом маршу, який проляж від Арсенальної площі через вулицю Грушевського – Кріпосний провулок – вулицю Інститутську – вулицю Хрещатик (від Майдану Незалежності до Європейської площі) – Володимирський узвіз – вулицю Сагайдачного – до Контрактової площі.

Відзначається, що під час проведення акції працівники Патрульної поліції можуть призупиняти рух транспорту.

Окрім того, можливі тимчасові зміни в роботі автобусів № 24, 62 та 114 КП "Київпастранс".

Водіїв просять утриматися від поїздок вказаними вулицями.