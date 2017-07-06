Прокурор ГПУ орендує квартиру у дружини мера Ірпеня

Прокурор Генпрокуратури Смаїл Абдуллаєв винаймає квартиру у дружини мера Ірпеня Володимира Карплюка Лариси Карплюк.
Про це повідомляє журналіст Аліна Стрижак з посиланням на декларацію прокурора на сайті НАЗК.
Квартиру у Бучі площею 55,8 метрів Абдуллаєв винаймає з 2014 року.
Як відомо, у декларації мера Ірпеня Володимира Карплюка вказано, що у власності його дружини є квартира у Бучі площею 55,8 кв.м.
Як повідомляє, "Громада приірпіння", наприкінці листопада 2016 року Карплюк розлучився зі своєю дружиною.
Саме на колишній дружині Карплюка, згідно з декларацією чиновника, зареєстровані квартири, будинки та земля.
|03.07.2017, 13:53
Тиміш Мартиненко-Кушлянський, для УП.Київ
|22.06.2017, 13:51
Ганна Старостенко