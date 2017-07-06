Прокурор ГПУ орендує квартиру у дружини мера Ірпеня



Фото kotsubynske.com.ua Фото kotsubynske.com.ua

Прокурор Генпрокуратури Смаїл Абдуллаєв винаймає квартиру у дружини мера Ірпеня Володимира Карплюка Лариси Карплюк.

Про це повідомляє журналіст Аліна Стрижак з посиланням на декларацію прокурора на сайті НАЗК.

Квартиру у Бучі площею 55,8 метрів Абдуллаєв винаймає з 2014 року.

Як відомо, у декларації мера Ірпеня Володимира Карплюка вказано, що у власності його дружини є квартира у Бучі площею 55,8 кв.м.

Як повідомляє, "Громада приірпіння", наприкінці листопада 2016 року Карплюк розлучився зі своєю дружиною.

Саме на колишній дружині Карплюка, згідно з декларацією чиновника, зареєстровані квартири, будинки та земля.