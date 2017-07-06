Під Києвом на подвір’я депутата кинули гранату





Близько 2:30 ночі 6 липня невідомі кинули гранату подвір’я депутата Гостомельської селищної ради Олега Мамчура. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Громада Приірпіння" з посиланням на депутата.

"Я прокинувся від вибуху. Це було вночі. Я вискочив на вулицю. Спочатку не зрозумів, що сталося. Побачив пошкоджену плитку, а вже вранці виявив, що гаражні ворота пробиті наскрізь", – розповів Мамчур.

На подвір’я Мамчура приїхали представники поліції та прокуратури.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 290 – хуліганські дії із застосуванням вибухових речовин.

Депутат пов’язує нічні події з тим, що на засіданні ради 5 липня мали виділяти землю, але депутати на нього не з’явилися.

"Я думаю, що це попередження, пов’язане з виділенням землі атовцям. Вчора на сесії, за пропозицією секретаря земельної комісії Надії Дудник на сесії мали видавати по 20 соток земель ОСГ біля "Комінвенту, ближче до "Склозаводу". Роздати планували 4 га землі, яка в проекті нового Генплану вже позначена як багатоповерхова забудова. Тобто, зараз роздадуть під ОСГ, а потім змінять цільове призначення не під громадську забудову, а під багатоповерхову. Роздавати планують і нашим, і не нашим учасникам АТО", - розповів Мамчур.

Він додав, що спочатку землю планували роздавати по 40 соток, а він пропонував виділяти по 6 соток, щоб вистачило всім АТОвцям, які потребують землі згідно закону.

"Я просто не прийшов на сесію і так же інші депутати", – додав Мамчур.

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На сесії, яка не відбулася через малу кількість депутатів селищний голова наказав силою привести депутатів.

"Прийшло усього 9 депутатів, підконтрольних Прилипку і десятий голова. Але сесія не відбулася. Оголосили, що вона переноситься на 11 липня", – розповів активіст Юрій Сахненко, який був присутній на сесії.

Сахненко також відзначив, що з новим Генеральним планом і новими забудовами, позначеними на ньому, Гостомель розділять під забудову. Чимало землі, згідно з кадастровою картою, вже належать членам родини Прилипка – сину та повній тезці тещі Прилипка.

"Ми не знаємо, які в них ігри, але вірити забудовникам не можна. Ми думаємо, що вони допомагають АТОвцям, а потім на тих землях ростуть висотки, АТОвці віддають їх забудовникам в обмін на квартири. Селище Гостомель перетворюється на кам’яні джунглі. Граната в дворі – це лише початок їхніх з’ясувань стосунків. Далі, думаю, буде. На кону їхні мільйони", – переконаний Сахненко.