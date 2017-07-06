Вміст ртуті у повітрі над "Радикалом" перевищує норму в 30 разів, – Держпродспоживслужба

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06.07.2017  12:41


Концентрація ртуті в повітрі у деяких точках на території колишнього заводу "Радикал" перевищує гранично допустиму норму у 30 разів.

Про це на брифінгу 6 липня заявив представник Держпродспоживслужби Дмитро Байраченко, повідомляє прес-служба фракції "Об’єднання "Самопоміч" у Київраді.

Концентрація отруйної речовини у ґрунті, за його словами, в деяких місцях перевищує допустиму норму у 14,5 разів.

Лабораторні дослідження на території "Радикалу" проходили 23 і 29 червня.

За словами депутат Ганни Сандалової, після зупинки виробництва на заводі у 1996 році на його території було 134,6 тонни ртуті, 109 тонн сірчаної кислоти, 44 тонни ртутних шламів, 62 тонни соляної кислоти, 12,5 тонни аміаку, 486 тонни – шламів солерозчинення та близько 2500 тонн інших відходів.

"У 2006 з цієї території вдалося вивезти 127 тисяч кг ртуті та 96 тонн забрудненого ртуттю обладнання. Та все ж, приблизно 6-7 тонн ртуті нікуди не ділося. Якщо порахувати це звичайними термометрами, то з цієї кількості ртуті можна зробити їх для усіх жителів планети", - сказала Сандалова.

Вона додала, що  останні заходи щодо очищення території "Радикалу" в Києві відбувалися в 2012 році.  

Депутати вимагають негайно очистити територію "Радикалу" від ртуті.

Як відомо, Київська адміністрація має намір виділити 4,5 мільйона гривень на вивезення частини небезпечних відходів із території заводу "Радикал".
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