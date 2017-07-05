У Києві зареєстровано понад 170 тисяч переселенців, – КМДА

У столиці зареєстровано більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб у зв’язку з військовим конфліктом на Сході країни.
Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє сайт міської влади.
"Сьогодні в столиці зареєстровано більше 170 тисяч внутрішньо переміщених осіб – це найбільший показник серед усіх міст країни. Серед них – 77,8 тисяч отримують пільги, 19 тисяч – мають пенсійне забезпечення", – розповів чиновник.
Він додав, що наразі у Києві розробляють заходи для виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції переселенців.
Зокрема, це стосується вирішення житлових питань внутрішньо переміщених осіб.
|03.07.2017, 13:53
Тиміш Мартиненко-Кушлянський, для УП.Київ
|22.06.2017, 13:51
Ганна Старостенко