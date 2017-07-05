Кияни зможуть їздити по старих жетонах і квитках до 31 липня. Документ

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05.07.2017  12:24


Фото метро з facebook

Столичні жителі зможуть використовувати жетони і разові квитки на наземний транспорт, придбані до подорожчання проїзду 15 липня, до 31 липня.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у Київській адміністрації.

Жетони і квитки, придбані до 15 липня, будуть дійсними до 31 липня.

Обміняти старі жетони і старі паперові квитки на нові з доплатою до нового тарифу або пропорційно до нового тарифу за 1 поїздку пасажири зможуть до 31 серпня.

Це можна буде зробити лише на 4 станціях: "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" і "Дарниця" (вестибюль №2).

Обміняти старі квитки на наземний транспорт можна буде у Службі організації збору та обліку виручки КП "Київпастранс", що на вулиці Казимира Малевича, 127. 

З 1 вересня жетони і паперові разові квитки старого зразка не обмінюватимуть, а їх вартість не компенсуватимуть. 

 
 

Як відомо, раніше КМДА повідомляла, що проїзні квитки і поїздки, записані на пластикову картку, придбані до 15 липня, будуть діяти до кінця 2017 року. Це стосується і проїзних на наземний транспорт.

Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 

Ірина Балачук, Українська правда. Київ
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