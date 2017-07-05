Київ дасть 4,5 мільйона на вивезення небезпечних відходів із заводу "Радикал"

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05.07.2017  09:22


Фото denied.org.ua


Київська адміністрація виділить 4,5 мільйона гривень на вивезення частини небезпечних відходів із території заводу "Радикал".

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє саєт міської влади.

"Завод "Радикал" є одним із найбільш проблемних у частині впливу на екологію промислових об᾽єктів. Міська влада готова взяти на себе основну частину організаційних і технічних заходів для утилізації небезпечних відходів", - сказав чиновник.

4,5 мільйона витратять на вивезення хлороорганічних сполук, а також на коригування техніко-економічного обґрунтування демеркуризації промислового майданчика заводу.

"Але ресурсу міста недостатньо для вирішення такої глобальної екологічної проблеми. Необхідна активна участь на державному рівні", – сказав  Пантелеєв.

Наразі міська влада прийняла рішення обстежити територію заводу, встановити додаткові паркани і цілодобову охорону, аби обмежити доступ сторонніх.

Пантелеєв також зазначив, що сьогодні є багато питань до ліквідатора "Радикалу" у частині щодо дотримання ним природоохоронного законодавства.

Тому місто планує залучити до роботи правоохоронні органи та ініціювати процес зміни ліквідатора.

Як відомо, у серпні 2000 року постановою Арбітражного суду Києва ВАТ "Радикал" було визнано банкрутом та відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру.
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