Київ дасть 4,5 мільйона на вивезення небезпечних відходів із заводу "Радикал"



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Київська адміністрація виділить 4,5 мільйона гривень на вивезення частини небезпечних відходів із території заводу "Радикал".

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє саєт міської влади.

"Завод "Радикал" є одним із найбільш проблемних у частині впливу на екологію промислових об᾽єктів. Міська влада готова взяти на себе основну частину організаційних і технічних заходів для утилізації небезпечних відходів", - сказав чиновник.

4,5 мільйона витратять на вивезення хлороорганічних сполук, а також на коригування техніко-економічного обґрунтування демеркуризації промислового майданчика заводу.

"Але ресурсу міста недостатньо для вирішення такої глобальної екологічної проблеми. Необхідна активна участь на державному рівні", – сказав Пантелеєв.

Наразі міська влада прийняла рішення обстежити територію заводу, встановити додаткові паркани і цілодобову охорону, аби обмежити доступ сторонніх.

Пантелеєв також зазначив, що сьогодні є багато питань до ліквідатора "Радикалу" у частині щодо дотримання ним природоохоронного законодавства.

Тому місто планує залучити до роботи правоохоронні органи та ініціювати процес зміни ліквідатора.

Як відомо, у серпні 2000 року постановою Арбітражного суду Києва ВАТ "Радикал" було визнано банкрутом та відкрито щодо нього ліквідаційну процедуру.