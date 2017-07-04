У центрі Києва стара груша мало не вбила 4 людей: один в реанімації. ФОТО





У парку у центрі Києва величезна гілка, яка відкололася від старої груші поранила 4 перехожих, один чоловік отримав множинні переломи, за його життя борються медики.

Про це "Українській правді. Київ" повідомила подруга однієї з постраждалих Тетяна.

Подія сталася 1 липня неподалік від Національного музею історії України, коли четверо друзів прогулювалися парком. Найбільше постраждав іноземець, він перебуває у реанімації.

Як повідомляє Тетяна Громадська, яка постраждала від падіння гілки, її друг – рятувальник з Туреччини – отримав 22 переломи, наразі за його життя борються медики. Вона та ще двоє осіб не постраждали.

За даними друзів постраждалого, у нього 22 переломи. Для хлопця шукають кров

"Під час прогулянки у суботу на території Національного музею на нас упало дерево. Зі мною все добре. У друга 22 переломи. У том числі череп, хребет, таз, ноги. Друг є рятувальником 911", - написала Громадська.

Наразі дівчина шукає донорів 1 групи крові.

"Друзі, хто може завтра, післязавтра з 8:00 до 14:00 приїхати на вулицю Берлінського, 12 задати 1+ групу крови для мого друга? При здачі крови називати "лікарня 17, кров для Патір Альпера. Дуже прошу. Благаю", - написала Громадська.

Як повідомив "Українській правді. Київ" начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук, гілка старої груші упала на вулиці Володимирській, 2, дерево належить до території музею.

"Рятувальників на цю подію не викликали, але викликали меддопомогу, відразу забрали чоловіка в лікарню. Це вулиця Володимирська, 2, територія музею. Я навіть розбирався, що дерево відноситься до території музею. Це стара груша, яка розкололась навпіл. У нас була попередня інформація, що закрита черепно-мозкова травма. Деталей не знаю", - розпорвів Ткачук.

Фото надані "Українській правда. Київ" Тетяною

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"