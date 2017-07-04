У Києві вбили екс-співробітника СБУ

Поліція почала розслідувати вбивство колишнього співробітника Служби безпеки України в Києві 3 липня.
Про це на брифінгу 4 липня заявив керівник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, повідомляють "Українські новини".
"Потерпілий – це колишній співробітник Служби безпеки України, водій. Він звільнився ще в 90-х роках", - сказав він.
Крищенко повідомив, що з моменту звільнення вбитий працював водієм.
Перед загибеллю він дав оголошення про продаж рушниці, що перебувала в його власності на законних підставах.
Імовірно, він був застрелений із цієї зброї.
Як відомо, 3 липня у під’їзді київської багатоповерхівки у Дніпровському районі застрелили чоловіка.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
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