У Києві вбили екс-співробітника СБУ

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04.07.2017  16:34


Поліція почала розслідувати вбивство колишнього співробітника Служби безпеки України в Києві 3 липня.

Про це на брифінгу 4 липня заявив керівник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, повідомляють "Українські новини".

"Потерпілий – це колишній співробітник Служби безпеки України, водій. Він звільнився ще в 90-х роках", - сказав він.

Крищенко повідомив, що з моменту звільнення вбитий працював водієм.

Перед загибеллю він дав оголошення про продаж рушниці, що перебувала в його власності на законних підставах.

Імовірно, він був застрелений із цієї зброї.

Як відомо, 3 липня у під’їзді київської багатоповерхівки у Дніпровському районі застрелили чоловіка.
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