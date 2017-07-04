З 15 липня подорожчає проїзд у міському транспорті





З 15 липня вартість проїзду у столичному метро зросте до 5 гривень за поїздку, у наземному до 4 гривень.

Відповідне рішення опубліковане у муніципальній газеті "Хрещатик" 4 липня, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у facebook.

"Це вимушений і непростий крок для міської влади. Нагадуємо, що тариф у громадському транспорті зміниться 15 липня. Вартість разової поїздки у метро становитиме 5 гривень, при поповненні картки на 50 поїздок – 4,5 гривні", - йдеться в повідомленні.

Залогова вартість картки залишається без змін – 12 гривень.

Відзначається, що наразі мешканці можуть поповнити картку на 50 поїздок.

"Усі записані поїздки будуть дійсні", - йдеться в повідомленні.

Усі деталі по перехідному періоду обіцяють оприлюднити найближчими днями.



Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня.

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році.