З 15 липня подорожчає проїзд у міському транспорті

Версія для друку     Додати коментар -
04.07.2017  15:07


З 15 липня вартість проїзду у столичному метро зросте до 5 гривень за поїздку, у наземному – до 4 гривень

Відповідне рішення опубліковане у муніципальній газеті "Хрещатик" 4 липня, повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у facebook.

"Це вимушений і непростий крок для міської влади. Нагадуємо, що тариф у громадському транспорті зміниться 15 липня. Вартість разової поїздки у метро становитиме 5 гривень, при поповненні картки на 50 поїздок – 4,5 гривні",  - йдеться в повідомленні.

Залогова вартість картки залишається без змін – 12 гривень.

Відзначається, що наразі мешканці можуть поповнити картку на 50 поїздок.

"Усі записані поїздки будуть дійсні", - йдеться в повідомленні.

Усі деталі по перехідному періоду обіцяють оприлюднити найближчими днями. 


Як відомо, Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.