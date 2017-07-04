Слідчого поліції затримали за хабар у 76 тисяч. ФОТО

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04.07.2017  13:18


Фото прокуратури

4 липня прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримали слідчого київської поліції за хабар у 76 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у facebook.

"Поліцейський вимагав 76 тисяч гривень за проведення слідчих дій з метою зібрання доказів невинуватості та непритягнення до кримінальної відповідальності громадянина – учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка", - йдеться в повідомленні. 

 

Відзначається, що слідчого затримали "на гарячому" під час одержання ним другої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень.

Тривають першочергові слідчі дії.
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