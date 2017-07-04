Слідчого поліції затримали за хабар у 76 тисяч. ФОТО

4 липня прокуратура спільно з СБУ та поліцією затримали слідчого київської поліції за хабар у 76 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва у facebook.
"Поліцейський вимагав 76 тисяч гривень за проведення слідчих дій з метою зібрання доказів невинуватості та непритягнення до кримінальної відповідальності громадянина – учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула жінка", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що слідчого затримали "на гарячому" під час одержання ним другої частини хабара у сумі 50 тисяч гривень.
Тривають першочергові слідчі дії.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко