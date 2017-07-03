ГПУ завершує розслідування щодо мера Бучі: йому світить від 3 до 6 років



Фото prokurorska-pravda.today Фото prokurorska-pravda.today

Генпрокуратура завершує розслідування щодо мера Бучі Анатолія Федорука, секретаря міськради Василя Олексика та екс-начальників відділу Держкомзему у Бучі у справі про дерибан лісу.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у facebook.

"Завершується досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою діючих міського голови та секретаря Бучанської міської ради, а також колишніх начальників відділу Держкомзему у місті Буча у зловживанні службовим становищем при вилученні земель лісового фонду та зміні їх цільового призначення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що службовці упродовж 2002-2015 років незаконно передали у власність більше 80 га лісу, що завдало збитків державі на загальну суму понад 390 мільйонів гривень.

"З урахуванням додатково отриманих у кримінальному провадженні доказів (висновків оціночно-земельної експертизи тощо) та встановлених фактичних обставин вчиненого злочину, органом досудового розслідування складено та перепред’явлено винним особам остаточну підозру", - написала Сарган.

Наразі ГПУ підготувала процесуальні документи для завершення досудового розслідування, склала обвинувальний акт, який найближчим часом передадуть до суду.

Сарган відзначила, що підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

class=ajT v:shapes="_x0000_i1025">

Як відомо, 21 липня 2016 року у помешканнях мера Бучі Анатолія Федорука та мера Ірпеня Володимира Карплюка пройшли обшуки слідчих Генпрокуратури. Також обшуки проводилися і в інших місцях, загалом на 31 об'єкті.

Правоохоронці звинувачують Федорука і Карпюка у незаконній забудові лісів, їм загрожує мінімум по 6 років ув'язнення.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко зазначив, що мери Бучі та Ірпеня протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню і потрібним людям з Києва. Зокрема – екс-голові ВР Ігорю Калетнику дісталося 14 га лісових угідь.

11 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила про підозру меру Бучі Анатолію Федоруку та секретарю міськради.

13 жовтня 2016 року Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

15 жовтня 2016 року Печерський суд Києва відсторонив від займаної посади секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка.

16 жовтня 2016 року у Бучі місцеві мешканці провели Віче на підтримку Федорука та секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка. Участь у заході брали і самі посадовці.

Однак інші мешканці назвали віче псевдозборами, бо людей на нього звозили з довколишніх сіл.

25 жовтня 2016 року Печерський райсуд відсторонив від посади Бучанського міського голови Анатолія Федорука.

24 листопада Апеляційний суд Києва скасував звільнення з посади мера Бучі Київської області Анатолія Федорука.

Але 21 грудня 2016 року Печерський райсуд Києва повторно обрав запобіжним заходом для Федорука домашній арешт.

У лютому 2017 року Генеральна прокуратура планувала передати в суд обвинувальний акт відносно мера Бучі Анатолія Федорука у березні-травні.