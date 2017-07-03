ЮНЕСКО заслухає звіт активістів забудову в Києві

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03.07.2017  09:44


Фото kplavra.kiev.ua

На сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що проходить у Кракові, розглянуть так званий "альтернативний звіт", який підготували громадські активісти з Києва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на члена делегації, правника, громадського активіста Марину Соловйову.

За її словами, активісти розкажуть учасникам сесії про забудови довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва внаслідок цих забудов.

"Ми почали співпрацю з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб члени комітету розуміли, що відбувається і на території нашої пам’ятки, і в її буферній зоні. Це – Софія Київська і Києво-Печерська Лавра. Ми звітуватимемо про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні", – сказала Соловйова. 

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Звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях.

Міністерство культури України заявляє, що готове оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд.

Як відомо, ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади з вимогою заборонити забудову у буферних зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

41-ша сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює у Кракові з 2 до 12 липня.

Раніше активісти заявили, що у Києво-Печерській лаврі, яка є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО, постійно зводять нові будівлі і знищують пам’ятки архітектури.
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