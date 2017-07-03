ЮНЕСКО заслухає звіт активістів про забудову в Києві

Версія для друку     Додати коментар -
03.07.2017  09:44


Фото kplavra.kiev.ua

На сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що проходить у Кракові, розглянуть так званий "альтернативний звіт", який підготували громадські активісти з Києва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на члена делегації, правника, громадського активіста Марину Соловйову.

За її словами, активісти розкажуть учасникам сесії про забудови довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва внаслідок цих забудов.

"Ми почали співпрацю з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб члени комітету розуміли, що відбувається і на території нашої пам’ятки, і в її буферній зоні. Це – Софія Київська і Києво-Печерська Лавра. Ми звітуватимемо про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні", – сказала Соловйова. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ
У Лаврі знищують пам’ятки архітектури. Відео

Звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях.

Міністерство культури України заявляє, що готове оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд.

Як відомо, ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади з вимогою заборонити забудову у буферних зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської Лаври.

41-ша сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює у Кракові з 2 до 12 липня.

Раніше активісти заявили, що у Києво-Печерській лаврі, яка є об’єктом світової спадщини ЮНЕСКО, постійно зводять нові будівлі і знищують пам’ятки архітектури.
powered by lun.ua
    НАЙГОЛОВНІШЕ
На Московському і Південному мостах обмежать рух
Кияни вимагають не рубати сторічну ялинку для Києва
Кличко: забудова Сінного має зупинитись до п'ятниці. Відео
Екологи: у Києві готуються забудувати Дніпровські острови
Мер Ірпеня зводить будинок у лісі поблизу Варшави – Чесно. ФОТО
    ПУБЛІКАЦІЇ
Більше про метро
21.09, 11:00

Наталка Макогон, радниця начальника метрополітену: Підземка – це потужна субкультура

Відкритість, яку обрав столичний метрополітен у комунікаціях, давно оцінили пасажири. Наталка Макогон, радниця начальника й речниця метрополітену — його "голос" у медіа. Вона поділилась тим, як говорити з пасажирами про інновації в метро, чому від "зради" до "перемоги" лише один лайк, і який приклад з її роботи вивчають на курсах як кейс комунікації держустанови.
ГПУ пояснила обшуки в депутата від "Батьківщини": Оборудки з податками
Метро-2017. Рік інновацій
    КОЛОНКА АВТОРА
14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник

У Кличка пропонують домовитися зі скандальним забудовником на Святошині

Громаді Новобіличів поки вдається стримувати незаконне будівництво на вулиці Обухівській у Києві. Мешканці активно домагаються скасуванням документів, якими прикривається забудовник. Натомість радник міського голови пропонує домовлятися із керівником незаконної забудови.
13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко

Час думати українською

Якщо ще кілька років тому українськомовні кияни мирилися з панівним становищем російської мови, то зараз усе навпаки. Дедалі більше користувачів надсилають бізнесу прохання зробити українськомовні версії сайтів, проводити тренінги українською.