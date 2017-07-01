У Києві посилили контроль за якістю продуктів

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01.07.2017  13:04


Фото svevesti.com

Київська адміністрація заявляє, що встановила жорсткий контроль за якістю харчових продуктів, у зв’язку з випадками захворювань на ботулізм та гостру кишкову інфекцію.

Про це повідомляє сайт міської влади.

"Департамент промисловості та розвитку підприємництва посилив заходи контролю за дотриманням операторами ринку, які здійснюють господарську діяльність з виробництва, реалізації та зберігання харчових продуктів, вимог законодавства про безпечність та якість харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.

Також відзначається, що встановлено жорсткий контроль за діяльністю комунальних підприємств, які організовують ярмарки.

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту доручили посилити контроль за якісним та безпечним харчуванням дітей у загальноосвітніх, дошкільних та оздоровчих закладах.

А Департаменту охорони здоров’я – забезпечити медзаклади достатньою кількістю швидких тестів для своєчасної діагностики інфекційних захворювань.

За даними Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, у столиці зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції серед дорослих і дітей. Зокрема, зареєстровані 8 випадків захворювання на ботулізм, пов’язані з вживанням в’яленої риби.

Крім того, наприкінці червня 16 людей отруїлись суші у закладі громадського харчування ТОВ "Суші Ленд".
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