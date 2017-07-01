Першого заступника голови Ірпеня спіймали на корупційному правопорушенні

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01.07.2017  11:30


Фото kievvlast.com.ua

Перший заступник Ірпінського міського голови Володимир Христюк вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Про це повідомляє сайт Прокуратури Київщини.

Встановлено, що Христюк на початку року придбав квартиру в Ірпінському регіоні, вартість якої перевищує 50 прожиткових мінімумів, але не вніс зміни в майновому стані до декларації.

"Матеріали та протокол скеровано до суду для розгляду по суті. Робота прокуратури Київської області на цьому напрямку триває", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Громада Приірпіння", нерухомість чиновник придбав на початку року у бізнес-партнера мера Ірпеня Володимира Карплюка Наталії Бойчук. 

Квартра в Бучі площею 55,5 м2 обійшлася чиновнику лише у 270  тисяч гривень.

Варто зазначити, що квітні 2017 року чиновник вносив зміни у декларацію. Він придбав Тойоту Venza 2013 року випуску за 690 тисяч гривень у Андрія Дорошенка. 

Дохід Христюка за минулий рік становив дещо більше 200 тисяч гривень.

Чиновник сказав, що все майно, яке придбав у 2016 році, він вніс до декларації.

Про зміни в майновому стані у 2017 році Христюк коментувати відмовився, сказавши, що йому не зручно говорити.

"Дмитро Христюк придбав квартиру у січні 2017. У нього було 10 днів, щоб про це поінформувати НАЗК. Він же порушив строки подання повідомлення майже на півроку. За це передбачений штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – пояснила координатор кампанії "Стеж за грошима" Громадського руху ЧЕСНО Віта Думанська.

За її словами, за невчасне подання відомостей про придбання квартири Христюк повинен сплатити штраф від 80 до 160 тисяч гривень.

"Проте, у правоохоронців мали б буди запитання до того, звідки у чиновника кошти на придбання квартири та автомобіля Тойота (придбаної у квітні) на загальну суму 960 тисяч гривень. У 2016 Христюк задекларував трохи більше 200 тисяч гривень доходу та 0 заощаджень", – додала Думанська.

Українська правда. Київ 
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