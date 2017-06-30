Секретар Київради каже, що рішення про появу проспекту Шухевича набуло чинності

Секретар Київради Володимир Прокопів констатує, що рішення міськради про перейменування проспекту Генерала Ватутіна у проспект Романа Шухевича набуло чинності.
Про це повідомляють "Українські новини".
"Рішення було опубліковано на сайті й уже набуло чинності", - сказав він.
Прокопів зазначив, що рішення поки не опубліковане в комунальній газеті "Хрещатик", однак уже набрало чинності.
Як відомо, 1 червня Київрада перейменувала проспект Ватутіна на проспект Шухевича.
Однак 12 червня Окружний адмінсуд Києва призупинив процес перейменування проспекту генерала Миколи Ватутіна на проспект Романа Шухевича.
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