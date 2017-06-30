Через пожежу радіацію у Зоні відчуження заміряють кожні 2 хвилини

Радіаційний фон в Зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану ДСП "Екоцентр" у безперервному режимі на 39 пунктах.
Про це повідомляє прес-служба Мінприроди.
"Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – раз на 2 хвилини", - йдеться в повідомленні.
Наразі контроль за радіаційною ситуацією посилили у зв’язку з пожежею.
"Поблизу району пожежі розташовано 3 пункти АСКРС. Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів в районі пожежі істотно не змінилася, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - наголосили у Мінприроди.
Відзначається, що для оцінки радіаційного стану в район пожежі виїхала мобільна оперативна група ДСП "Екоцентр" з аспіраційним та дозиметричним обладнанням.
"У зоні відчуження та на прилеглих територіях на даний час погіршення радіаційного стану не спостерігається", - підсумували у прес-службі.
За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 11:00 гасіння пожежі триває.
Наразі площа пожежі становить 8 га.
|22.06.2017, 13:51
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|16.06.2017, 13:22
Ольга Гвоздік