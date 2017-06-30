Через пожежу радіацію у Зоні відчуження заміряють кожні 2 хвилини



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Радіаційний фон в Зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану ДСП "Екоцентр" у безперервному режимі на 39 пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Мінприроди.

"Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації – раз на 2 хвилини", - йдеться в повідомленні.

Наразі контроль за радіаційною ситуацією посилили у зв’язку з пожежею.

"Поблизу району пожежі розташовано 3 пункти АСКРС. Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання за даними пунктів в районі пожежі істотно не змінилася, коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах", - наголосили у Мінприроди.

Відзначається, що для оцінки радіаційного стану в район пожежі виїхала мобільна оперативна група ДСП "Екоцентр" з аспіраційним та дозиметричним обладнанням.

"У зоні відчуження та на прилеглих територіях на даний час погіршення радіаційного стану не спостерігається", - підсумували у прес-службі.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 11:00 гасіння пожежі триває.

Наразі площа пожежі становить 8 га.