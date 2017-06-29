Депутат Київради заявляє, що йому погрожують

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29.06.2017  18:31


Фото politrada.com

Депутат Київради від "Самопомочі" Леонід Антонєнко заявляє, що йому погрожують і вимагають скласти повноваження голови комісії з питань власності.

Про це він повідомив  у facebook.

"Надійшла анонімна пропозиція піти у відставку з посади голови комісії з питань власності. Кажуть, якщо не піду на "сдєлку", поширять приватну інформацію про мене", - написав депутат.

Він додав, що знає авторів листа.

"Автори відомі. Це ті самі люди, які ризикують втратити тіньові прибутки через той тиск, який щодня здійснюю на корупціонерів у владі через проекти рішень, через цей блог, судові позови і інші форми депутатської роботи", - написав Антонєнко.

Він наголосив, що полишати розпочату роботу не планує.

"Оренда і приватизація комунального майна - це мільярди гривень щороку, які мають бути спрямовані у бюджет нашого міста, а не у кишені чиновників і їхніх друзів. Дуже просто", - підсумував депутат.  

Як відомо, 2 квітня під будинок депутата фракції "Об’єднання "Самопоміч" Ольги Балицької невідомі принесли труну та провели "жалобну процесію" за депутатом.

Мер Києва Віталій Кличко назвав акцію з труною криміналом і закликав притягти винних до відповідальності. 

Ольга Балицька, зокрема, виступає проти забудови Сінного ринку та Чкалівського скверу. 

23 червня до Балицької прийшли представники прокуратури з обшуком. Вона пов’язує це зі свою діяльністю як депутата та юриста, який виступає проти низки скандальних забудов у Києві.  
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