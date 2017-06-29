На бульварі Дружби народів обмежать рух через ремонт

З 1 липня рух транспорту на бульварі Дружби народів буде частково обмежено у зв’язку з капремонтом.
Про це повідомляє КК "Київавтодор".
"З 1.07 розпочинаються роботи з капітального ремонту бульвару Дружби Народів, у зв’язку з чим на ділянці від вулиці Болсуновської до Печерського мосту в напрямку руху до Либідської площі буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Терміни виконання робіт у корпорації не називають.
"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
|14.11.2017, 14:56
Сергій Огородник
|13.11.2017, 11:59
Олександр Вовченко