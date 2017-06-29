На бульварі Дружби народів обмежать рух через ремонт

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29.06.2017  14:57


Фото fere-expertt.livejournal.com

З 1 липня рух транспорту на бульварі Дружби народів буде частково обмежено у зв’язку  з капремонтом.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"З 1.07 розпочинаються роботи з капітального ремонту бульвару Дружби Народів, у зв’язку з чим на ділянці від вулиці Болсуновської до Печерського мосту в напрямку руху до Либідської площі буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Терміни виконання робіт у корпорації не називають.

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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