На бульварі Дружби народів обмежать рух через ремонт



Фото fere-expertt.livejournal.com Фото fere-expertt.livejournal.com

З 1 липня рух транспорту на бульварі Дружби народів буде частково обмежено у зв’язку з капремонтом.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"З 1.07 розпочинаються роботи з капітального ремонту бульвару Дружби Народів, у зв’язку з чим на ділянці від вулиці Болсуновської до Печерського мосту в напрямку руху до Либідської площі буде частково обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.

Терміни виконання робіт у корпорації не називають.

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.