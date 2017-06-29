У київському ресторані 16 людей отруїлись суші



Фото restoran.ua Фото restoran.ua

16 людей постраждали внаслідок спалаху кишкової інфекції в закладі громадського харчування "Суши Ленд Євразія" на вулиці Дмитрівській.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

"У Києві зареєстровано 16 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед мешканців міста, можливо пов’язаних із вживанням харчових продуктів в закладі громадського харчування", - йдеться в повідомленні.

Усі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в клінічних лікарнях №4 та №9.

Вони пов’язують свої отруєння із вживанням суші "Каліфорнія", "Філадельфія", "Унагі", "Золотий дракон" та іншіх.

Відзначається, що в ресторані провели позапланове обстеження, вилучили продукцію, яка пов’язана із можливим отруєнням, та відправили зразки продуктів харчування на дослідження.

"Станом на 18:00 28 червня підприємство ТОВ "Суши Ленд Євразія" по вулиці Дмитрівська, 2а, Шевченківського району, з яким пов’язано отруєння, тимчасово припинило свою діяльність", - йдеться в повідомленні.

Держпродспоживчслужба закликає громадянам, які вживали продукти харчування у цьому ресторані і яким стало зле, звертатись до лікувально-профілактичних закладів.