КМДА вирішила не пускати в місто вантажівки через спеку



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Київська адміністрація обмежила рух великовагового транспорту у столиці з 10:00 до 22:00.

Таке рішення прийняте у зв’язку зі спекотною погодою, повідомляє сайт міської влади.

"У зв’язку з підвищенням температури повітря до +28ºС, вводиться обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження діятиме з 10:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Оперативний контроль за дотриманням водіями вантажівок цих вимог здійснюватиме патрульна поліція.