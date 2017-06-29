Суд визнав сина нардепа, який п’яним влаштував ДТП, невинним у непокорі поліції

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29.06.2017  11:28


Фото з facebook

Солом'янський райсуд Києва визнав сина депутата Верховної Ради Ігоря Молотка Дениса невинним у злісній непокорі поліції після "п’яного" ДТП з 4 постраждалими у листопаді 2016 року.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначено, що 6 листопада 2016 року Mercedes GL350 під керуванням сина депутата потрапив у ДТП на вулиці Борщагівській. Відзначається, що водій чинив злісну непокору вимозі поліцейського залишитися в автомобілі й намагався утекти з місця події.

У результаті Дениса Молотка знайшли і затримали, а його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 185 (злісна непокора законним вимогам поліцейського) Кодексу про адміністративні правопорушення. 

 Денис Молоток після ДТП. Фото з facebook

Син депутата в суд не з'явився, однак подав свої письмові пояснення. Згідно з ними, 6 листопада 2016 року близько 4:00 він керував Mercedes GL350, не впорався з керуванням і зіштовхнувся з автомобілем Daewoo Matiz і патрульною машиною. 

Молоток письмово пояснював, що після зіткнення він проїхав деяку відстань, мовляв, не зміг швидко зупинитися через сильне пошкодження правого колеса його машини.

"У цей момент він був у стані сильного щиросердного хвилювання внаслідок ДТП. Таким чином, автомобіль не зупинився на місці ДТП і проїхав деяку відстань уперед. Після зупинки він, перебуваючи в шоковому стані, вийшов з автомобіля й перебував поруч із ним, очікуючи поліції", - йдеться в матеріалах суду з посиланням на пояснення Дениса Молотка.

Син депутата стверджує, що не чинив жодного опору поліцейським.

Суд ухвалив, що склад правопорушення, яке зазначене в адмінпротоколі, не відповідає диспозиції норми, інкримінованої Денису Молотку статті, тож він не може бути притягнутий до відповідальності.

Як відомо, 6 листопада 2016 року у Києві син народного депутата від "Волі народу" Ігоря Молотка Денис на "Мерседес" спричинив ДТП, розбивши авто патрульної поліції і ще один автомобіль. Постраждали четверо осіб.

За даними поліції Києва, аварія сталася близько 5-ї години ранку на вулиці Борщагівській, порушник відмовився зупинятись після кількаразових вимог полісменів, а після затримання відмовився проходити тест на алкоголь, хоча мав ознаки сп'яніння. 

7 листопада начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко заявив, що Денис Молоток перебував у стані алкогольного сп'яніння в момент скоєння ДТП.
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