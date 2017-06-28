На Ватутіна зведуть спортивну арену-трансформер. ФОТО

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28.06.2017  10:11


Київське інвестиційне агентство підписало інвестиційний договір на будівництво спортивного комплексу на проспекті Генерала Ватутіна в Деснянському районі.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє прес-служба політика.

"Незабаром у столиці з'явиться нова сучасна арена", - зазначив мер.

Спортивну арену-трансформер на ділянці у 1,5 га зводитиме компанія "А СКАЙ".

"Загальна площа – майже 14 тисяч квадратних метрів. Спортивна арена вміщуватиме в залежності від типу спортивної події від 4,5 до майже 8 тисяч глядачів. Тут можна буде проводити футбольні, баскетбольні, легкоатлетичні та змагання з інших видів спорту. Також арену можна використовувати для проведення музичних концертів, виставок", - відзначив Кличко. 

 

Він додав, що у Києва є величезна потреба у сучасній мультифункціональній арені, адже Палац спорту не відповідає сучасним вимогам.

За словами представниці компанії "А Скай" Юлії Ванченко, наразі проект перебуває у стадії проектування, а будівництво планують розпочати за 10 місяців.

Орієнтовна вартість інвестицій у будівництво – близько 270 мільйонів гривень.
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Коментарі - 2
Іван Зубаха _ 28.06.2017 12:00
Це десь у УССР?
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Олексій Малайний _ 28.06.2017 11:54
В Киеве нет такого проспекта. Это проспект Шухевича.
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