Родина екс-керівника поліції Києва має кілька квартир, будинки та новобуд на Печерську. Відео





Колишній очільник поліції Києва, а нині перший заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Терещук має кілька земельних ділянок та будинків столиці, а його дочка – співвласник новобуду на Печерську.

Про це повідомляє "Громадське".

Серед майна Терещука – три квартири у Києві, 0,4 га та будинок у селі Проців під Києвом, будинок у приватному секторі у столичних Жулянах.

Будинок у Процеві

"З приводу процівського будинку. Так, я дійсно купив землі 40 соток. Купив, підготував документи, отримав дозвіл на забудову. Зараз є будівля, невеликий садовий будиночок, збудував я, він не введений в експлуатацію. Ну, і там помічні будівлі. Саджаю там картоплю, полуницю, малину. Зараз не маю часу, а раніше саджав", - пояснив чиновник.

В автопарку родини Терещуків джипи Фольксваген Тігуан і Ауді К’ю7, трицикл і новенький трактор. Серед інших "свіжих" надбань – барокамера вартістю у понад 800 тисяч гривень. А заощаджень у Терещуків – більше мільйона гривень.

Будинок у Жулянах

Дружина Терещука – Ольга Терещук – підприємцем зареєструвалася лише минулого року.

Але успішною бізнес-вумен виявилася донька Терещуків, дружина інспектора з обігу зброї київської Нацполіції Анатолія Сорочинського – Оксана.

У 2016 році родина Сорочинських задекларувала два позашляховики – Ніссан Кашкай і Ауді К’ю5, дві квартири та поки не завершений маєток під Києвом.

У Голосіївському районі столиці Оксана Сорочинська має 400 квадратних метрів офісних приміщень, а відтак і 400 тисяч гривень щорічного заробітку з оренди.

Ще Сорочинська є співвласницею новобуду на вулиці Верхньогірській, в елітному Печерському районі столиці. Об’єкт на тисячу сто квадратних метрів виставили на продаж за 78,5 мільйонів гривень.

Новобуд на Печерську

Єдиний партнер Сорочинської у цьому проекті – столичний забудовник Олександр Шихненко. Про співпрацю із донькою Терещука бізнесмен говорити не хоче.

У декларації Сорочинських йдеться також про чималі позики. Одна з них – 2 мільйони гривень – була позичена Оксані Сорочинській власним свекром.

За інформацією з відкритих реєстрів, Володимир Сорочинський зареєстрований як фізична особа підприємець, мешкає у Коростишеві Житомирської області і займається обробкою каменю.

Відзначається, що Оксана Сорочинська почала свою успішну кар’єру лише 3 роки тому у ДП "Розвиток" МВС, де навіть донедавна отримувала матеріальну допомогу коштом платників податків.

Водночас Сорочинська знайшла ще понад 2 мільйони гривень для статутного внеску у ТОВ "Новітнє обладнання", яке у 2016 році активно перемагало у тендерах. Левова частка замовлень надійшла від МВС.

Поговорити про майнові і тендерні з Оксаною Сорочинською журналісти не змогли – генеральської дочки не знайшли ні у квартирах родини, ні у будинку, ні на роботі.

Сумніваючись у законному походженні статків родини Терещуків журналісти подали декларацію Сорочинських до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Перевіряти Терещука пообіцяли і нардеп Ігор Гузь, і люстраційний комітет разом з Олександрою Дрік.

Як відомо, у травні 2015 ркоу видання "Наші гроші" повідомило, що Терещук побудував триповерховий особняк на землі, яка заарештована за підозрою в незаконному виділенні.

5 червня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про звільнення начальника ГУ МВС Києва Терещука в порядку люстрації.

Сам Терещук заявляв, що має всі необхідні акти на землю, і будівництво його будинку було повністю законним.

3 липня президент Петро Порошенко скасував люстрацію Терещука.

А 7 липня Терещука повторно призначили начальником ГУМВС у місті Києві.

7 листопада в Україні було створено Національну поліцію й ліквідовано міліцію.

Терещука було призначено тимчасово виконуючим обов'язки начальника ГУ Нацполіції в Києві.

18 листопада МВС призначило Олександра Терещука начальником Головного управління Національної поліції у Києві.

14 грудня 2015 року Терещука звільнили за поданням Хатії Деканоїдзе.