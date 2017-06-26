У трьох районах Києва відключать холодну воду через ремонти

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26.06.2017  13:01


Фото primgazeta.ru

26-29 червня "Київводоканал" обмежить водопостачання до низки об’єктів Святошинського, Дніпровського та Дарницького районів у зв’язку з плановими роботами на мережах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

З 22:00 26 червня до 6:00 27 червня ремонтуватимуть мережі на проспекті Перемоги, 118 у Святошинському районі. Через це тимчасово буде відсутнє водопостачання до 5 житлових будинків, Святошинської РДА та розташованих поряд підприємств.

Із 10:00 до 20:00 28 червня відповідні роботи проводитимуться на розі вулиць Новоросійської та Макаренка у Дніпровському районі. Без води на цей час залишаться 15 приватних житлових будинків.

Із 10:00 до 21:00 29 червня замінятимуть запірну арматуру та три пожежних гідранти на ділянці мережі по проспекту Петра Григоренка, 36-38 у Дарницькому районі. Тимчасового без води перебуватимуть 6 житлових будинків та бойлерна.
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