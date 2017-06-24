У Києві стартує фестиваль короткометражок "Відкрита ніч"

Версія для друку     Додати коментар -
24.06.2017  11:00


24-25 червня в Києві покажуть кращі короткометражні фільми на фестивалі "Відкрита ніч".

Про це повідомляють організатори у facebook.

Стартуватиме фест о 19:00 24 червня кіноперформансом фільму "Два дні" з живим музичним супроводом Юрія Михальчука (DJ URA).

З 20:00 до 20:30 триватиме DJ URA set.

Офіційна церемонія відкриття розпочнеться о 21:00.

З 22:00 до 4:00 триватиме кінопрограма, після цього – нагородження переможців.

У рамках конкурсної програми покажуть 21 короткометражку (ігрові, документальні та анімаційні фільми), у позаконкурсній – 5 стрічок та під час ретроспективної програми – 12 фільмів.   

Крім того, на київських глядачів чекає прем’єрний спецпоказ фільмів з проекту "Дивись українське – твори своє майбутнє!". 

Основним майданчиком фестивалю стане Арт-причал на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві.

Паралельні покази й трансляції кінопоказів пройдуть більш ніж на 65-ти майданчиках України та світу, в тому числі у зоні АТО.

Вхід на фестиваль вільний.

  
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
"Укртрансгаз" зняв обмеження на транспортування газу для ТЕЦ-6
У неділю на Хрещатику перекриють рух
Помічника депутата Київради підозрюють створенні корупційної схеми
Метрополітен хоче запустити он-лайн оплату за проїзд
Вибух у Києві: спрацювала бомба під сидінням авто
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
29.05, 14:16

Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші

Найбільші статки має зять екс-нардепа Пилипишина – Яловий – понад 309 мільйонів. Дружина Кісільова подарувала сама собі 10 мільйонів. Мільйонеру Товмасяну незручно питати свою дружину про її "заначку". Дружина Пишняка – колишня невістка депутата Баленка – не бажає депутату-злидню говорити про свої гроші. Злиденні доходи має кожен 10-й депутат.
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
    КОЛОНКА АВТОРА
22.06.2017, 13:51
Ганна Старостенко

Як обиратимуть директорів шкіл та дитсадків?

Відбір здійснюватиметься із залученням представників Київради, об’єднань батьків, педколективів і райадміністрацій. Це призначити директорами закладів не просто хороших фахівців, педагогів, а й високопрофесійних менеджерів.
16.06.2017, 13:22
Ольга Гвоздік

Доля місцевої ініціативи: чи підтримає столична влада киян?

На Золотоустівській, 24 встановили МАФ. Потім декларацію видали як на об’єкт будівництва. Так забудовник забезпечив собі "право на добудову". До МАФу. У вигляді будинку. Щоб захистити себе, люди подали місцеву ініціативу до Київради. Чи вистачить депутатам політичної волі повернути киянам їх законну територію?
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter