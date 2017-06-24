У Києві стартує фестиваль короткометражок "Відкрита ніч"

24-25 червня в Києві покажуть кращі короткометражні фільми на фестивалі "Відкрита ніч".
Про це повідомляють організатори у facebook.
Стартуватиме фест о 19:00 24 червня кіноперформансом фільму "Два дні" з живим музичним супроводом Юрія Михальчука (DJ URA).
З 20:00 до 20:30 триватиме DJ URA set.
Офіційна церемонія відкриття розпочнеться о 21:00.
З 22:00 до 4:00 триватиме кінопрограма, після цього – нагородження переможців.
У рамках конкурсної програми покажуть 21 короткометражку (ігрові, документальні та анімаційні фільми), у позаконкурсній – 5 стрічок та під час ретроспективної програми – 12 фільмів.
Крім того, на київських глядачів чекає прем’єрний спецпоказ фільмів з проекту "Дивись українське – твори своє майбутнє!".
Основним майданчиком фестивалю стане Арт-причал на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві.
Паралельні покази й трансляції кінопоказів пройдуть більш ніж на 65-ти майданчиках України та світу, в тому числі у зоні АТО.
Вхід на фестиваль вільний.
|22.06.2017, 13:51
Ганна Старостенко
|16.06.2017, 13:22
Ольга Гвоздік