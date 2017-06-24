Велосипедисти вийдуть на Труханів, щоб відстояти своє право на безпеку

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24.06.2017  09:50


24 червня на Трухановому острові велосипедні та бігові спільноти вимагатимуть зробити острів безпечним для відпочинку, тренувань та проїзду через веломаршрут "Троєщина-Центр".

Про це повідомляє Асоціація велосипедистів Києва.

"Труханів острів – одна з основних локацій відпочинку киян та тренування спортсменів різних видів спорту, а також частина веломаршруту Троєщина-Центр. Уся вулиця Труханівська є пішохідною зоною", - йдеться в повідомленні.

Наголошують, що навіть існує комунальне підприємство, яке б мало не допускати машини на острів, оскільки заїзд на вулицю Труханівську дозволений винятково обслуговуючому транспорту.

Однак, за даними активістів, насправді пішохідна зона зараз є автомагістраллю.

"Уже сталося кілька аварій, одна з яких – летальна", - наголошують в АВК. 

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Акція має на меті привернути увагу Київської адміністрації до цієї проблеми.

"Має бути дієвий механізм, який би не допускав на острів трафік машин, бо той що є, не працює. Нічого не зміниться без покарання за недотримання швидкісного режиму та порушення ПДР при проїзді знаків заборони", - кажуть організатори акції. 

 

Вони вимагають:
1) Демонтувати стовпчики і затерти розмітку велосмуг;
2) Зібрати дані про автомобілі, які повинні мати доступ до баз та інших об’єктів законно розташованих на території острова;
3) Надати право в’їзду цими автомобілями через автоматичний шлагбаум з обов’язковим інформуванням водіїв щодо правил проїзду автомобілем по території острова;
4) Закрити будь-який доступ автомобілів, які не мають права перебувати на цій території;
5) Забрати адміністрування в’їзної групи у КП "Київтранспарксервіс", яке не вирішує проблему необмеженого доступу автомобілів, а незаконно збирає гроші за в’їзд.
6) Повісити дозвільний знак "проїзд для велосипедистів дозволено" при знаку 3.2, щоб узаконити користування веломаршрутом Троєщина-Європейська площа.

Активісти зберуть на контрольно-пропускному пункті з боку Московського мосту та допоможуть паркувальникам робити їхню роботу. Зокрема, перевірятимуть перепустки і документуватимуть порушення. Після цього будуть кататися, тренуватися і гуляти пішохідною зоною.

Також вони планують зібрати підписи під листом-зверненням від олімпійської призерки Ірини Ліщинської до мера Києва та поліції, в якому наголошується необхідність дотримання закону стосовно статусу пішохідної зони.

Акція триватиме з 10:00 до 13:00. 
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