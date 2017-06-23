Киянам відкриють доступ до бази договорів оренди комунальної землі

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23.06.2017  18:34


Фото youtube.com

У Києві створять єдину інформаційну базу договорів оренди комунальних земельних ділянок.

Відповідне рішення проголосували на засіданні Київради 22 червня, повідомляє прес-служба Київради.

Згідно з рішенням, буде створено програмний модуль "Інформаційна база договорів оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Києва" та інформаційний шар "Землі комунальної власності територіальної громади міста Києва".

Передбачається, що система забезпечуватиме відкритий доступ до бази усіх киян, а також створюватиме умови для громадського контролю.

Це допоможе зменшити кількість порушень законодавства у сфері земельних відносин.

Адміністратором зазначеної системи буде КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Створення та функціонування інформаційної бази буде фінансуватись з бюджет. 
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