Метрополітен хоче запустити он-лайн оплату за проїзд

КП "Київський метрополітен" має намір запустити он-лайн поповнення проїзних квитків або через вуличні термінали поповнення рахунків.
Про це в інтерв’ю ЦТС заявив керівник підприємства Віктор Брагінський.
"Ми працюємо над цим. Зараз у Києві близько 6500 вуличних терміналів, і наше завдання – зробити так, щоб пасажир міг поповнити проїзний квиток он-лайн або у будь-якому терміналі", - сказав він.
Брагінський пояснив, що нині є питання з ініціалізацією проїзного.
"Наприклад, коли ви платите за інтернет, ви вводите номер договору, який прив’язаний до конкретної людини. Метрополітен знайшов рішення. Уже зараз ми стали першим метро у світі, де на банківську карту можна записати проїзний на кількість поїздок зі знижками", - сказав директор КП,
Він також додав, що у метро зникнуть жетони. А натомість будуть талони з QR кодом.
Як відомо, Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня.
Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.
Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році.
|22.06.2017, 13:51
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