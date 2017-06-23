Метрополітен хоче запустити он-лайн оплату за проїзд

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23.06.2017  14:33


Фото eveningkiev.com

КП "Київський метрополітен" має намір запустити он-лайн поповнення проїзних квитків або  через вуличні термінали поповнення рахунків.

Про це в інтерв’ю ЦТС заявив керівник підприємства Віктор Брагінський.

"Ми працюємо над цим. Зараз у Києві близько 6500 вуличних терміналів, і наше завдання – зробити так, щоб пасажир міг поповнити проїзний квиток он-лайн або у будь-якому терміналі", - сказав він.

Брагінський пояснив, що нині є питання з ініціалізацією проїзного.

"Наприклад, коли ви платите за інтернет, ви вводите номер договору, який прив’язаний до  конкретної людини. Метрополітен знайшов рішення. Уже зараз ми стали першим метро у світі, де на банківську карту можна записати проїзний на кількість поїздок зі знижками", - сказав директор КП,

Він також додав, що у метро зникнуть жетони. А натомість будуть талони з QR кодом. 

Як відомо, Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. 

Причинами підняття тарифів на проїзд називають зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та збільшення мінімальної зарплати.

Як відомо, КП "Київський метрополітен" планує відмовитися від використання жетонів для опати проїзду у 2017 році. 
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