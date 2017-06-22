На Алеї Героїв Небесної Сотні Київ облаштують пішохідну зону

Версія для друку     Додати коментар -
22.06.2017  14:46


Фото kampod.at.ua

Київрада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою для облаштування пішохідної зони на Алеї Героїв Небесної сотні.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 22 червня проголосували 89 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

Проект землеустрою розроблять на земельних ділянках орієнтовними площами 0,51 га; 0,53 га; 0,32 га від площі Майдан Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території у складі меморіально-музейного комплексу.

Відзначається, що зазначена територія за функціональним призначенням належить до території вулиць та доріг.

Детальний план території відсутній.
powered by lun.ua
Коментарі - 0
    НАЙГОЛОВНІШЕ
У Києві від менінгіту померла дитина. Доповнено
Знак "Київ" з боку Борисполя обійшовся в 1,6 мільйона, – КМДА
У метро знову загинув зачепер
Власник гастроному запевняє, що не підпалював будівлю, і обіцяє відновити
На Київщині потонув 8-річний хлопчик, ще двох дітей і бабусю врятували
    ПУБЛІКАЦІЇ
Влада
29.05, 14:16

Багатії та злидні Київради: депутати не декларують дружин та їхні гроші

Найбільші статки має зять екс-нардепа Пилипишина – Яловий – понад 309 мільйонів. Дружина Кісільова подарувала сама собі 10 мільйонів. Мільйонеру Товмасяну незручно питати свою дружину про її "заначку". Дружина Пишняка – колишня невістка депутата Баленка – не бажає депутату-злидню говорити про свої гроші. Злиденні доходи має кожен 10-й депутат.
Санатории Трускавца - подарите себе праздник!
Рік роботи Київської облради: чому депутати реєструються і тікають з сесій
    КОЛОНКА АВТОРА
22.06.2017, 13:51
Ганна Старостенко

Як обиратимуть директорів шкіл та дитсадків?

Відбір здійснюватиметься із залученням представників Київради, об’єднань батьків, педколективів і райадміністрацій. Це призначити директорами закладів не просто хороших фахівців, педагогів, а й високопрофесійних менеджерів.
16.06.2017, 13:22
Ольга Гвоздік

Доля місцевої ініціативи: чи підтримає столична влада киян?

На Золотоустівській, 24 встановили МАФ. Потім декларацію видали як на об’єкт будівництва. Так забудовник забезпечив собі "право на добудову". До МАФу. У вигляді будинку. Щоб захистити себе, люди подали місцеву ініціативу до Київради. Чи вистачить депутатам політичної волі повернути киянам їх законну територію?
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter