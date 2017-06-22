На Алеї Героїв Небесної Сотні Київ облаштують пішохідну зону



Фото kampod.at.ua Фото kampod.at.ua

Київрада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою для облаштування пішохідної зони на Алеї Героїв Небесної сотні.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 22 червня проголосували 89 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

Проект землеустрою розроблять на земельних ділянках орієнтовними площами 0,51 га; 0,53 га; 0,32 га від площі Майдан Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5 для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території у складі меморіально-музейного комплексу.

Відзначається, що зазначена територія за функціональним призначенням належить до території вулиць та доріг.

Детальний план території відсутній.