На Хрещатику пожежа. ФОТО. Відео

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20.06.2017  17:19


Фото Олена Сапонова

На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва.  

Фото Dmitry Kolomiets 
Фото Олена Сапонова
 Фото Олена Сапонова
Фото Олена Сапонова 

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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