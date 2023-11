На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.

Як повідомляють "Українські новини", рух на вулиці Хрещатик у Києві обмежено у зв'язку з пожежею в будівлі колишнього центрального гастроному.

Зокрема, перекрита ділянка від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі.

An old residential building in downtown Kyiv is under fire. Firemen and ambulances are on the spot pic.twitter.com/KV64n3MBZ4