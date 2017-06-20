На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.
Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.
Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.
Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва.
|Фото Dmitry Kolomiets
|Фото Олена Сапонова
|Фото Олена Сапонова
|Фото Олена Сапонова
Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
|16.06.2017, 13:22
Ольга Гвоздік
|13.06.2017, 11:18
Лев Шевченко