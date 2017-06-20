На Хрещатику пожежа. Горить колишній гастроном. ФОТО. Відео

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20.06.2017  18:19


Фото Олена Сапонова

На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.

Як повідомляють "Українські новини", рух на вулиці Хрещатик у Києві обмежено у зв'язку з пожежею в будівлі колишнього центрального гастроному.

Зокрема, перекрита ділянка від вулиці Богдана Хмельницького до Бессарабської площі.

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва. У цій же будівлі працює "Київська перепічка". 

Фото Dmitry Kolomiets 
Фото Олена Сапонова
 Фото Олена Сапонова
Фото Олена Сапонова 
 Фото ГУ ДСНС у Києві
  Фото ГУ ДСНС у Києві
  Фото ГУ ДСНС у Києві

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"
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