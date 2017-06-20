На Хрещатику пожежа. ФОТО. Відео



Фото Олена Сапонова Фото Олена Сапонова

На вулиці Хрещатик, 40 у центрі Києва сталася пожежа у 3-поверховій будівлі.

Про це "Українській правді. Київ" повідомили у прес-службі ДСНС Києва.

"Хрещатик, 40 – горить дах. На місці працюють рятувальники. Це наразі вся інформація", - повідомила речник ДСНС Києва Світлана Водолага.

Згодом у ДСНС додали, що до гасіння залучено 15 одиниць техніки та 75 чоловік особового складу.

Як відомо, за адресою Хрещатик, 40 розташований колишній центральний гастроном Києва.

Фото Dmitry Kolomiets

Фото Олена Сапонова

Фото Олена Сапонова

Фото Олена Сапонова

Ірина Балачук, "Українська правда. Київ"