Київрада продовжила договір з "Київенерго"





Київрада продовжила договір з компанією "Київенерго" на управління столичними тепломережами до 26 квітня 2018 року.

За прийняття відповідного рішення на засіданні 20 червня проголосували 62 депутати.

"Рішення передбачає припинення договору, який існував понад 16 років. Ми нарешті повинні розпочати виконання наміченого плану щодо завершення угоди з "Київенгерго" та повернення майна київській громаді", - сказав доповідач з питання заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він наголосив, що "подальше зволікання в прийнятті цього рішення - точно не на користь Києва", оскільки місто тоді матиме додаткові технічні та фінансові ризики.

Рішенням пропронується продовжити угоду до 26 квітня включно та провести інвентаризацію майна з подальшим поверненням його "у належному стані" київській громаді (загалом понад 90 тисяч об’єктів).

Як відомо, договір з "Київенерго" на управління міськими тепловими мережами закінчується 31 грудня 2017 року.

У листопаді 2016 року Київська адміністрація заявила, що не має наміру продовжувати контракт з ПАТ "Київенерго" щодо управління тепловими активами міста.

Київрада має намір розглянути питання, хто стане господарем тепломереж Києва, у листопаді 2017 року.

У березні 2017 року столична влада заявила, що може продовжити угоду з "Київенерго" щодо управління тепломережами міста до травня 2018 року.

Основними власниками "Київенерго" є ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова (72%) і держава в особі НАК "Енергетична компанія України"(25%).

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Українська правда. Київ