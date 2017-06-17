Квартплата подорожчає з 1 липня



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Нові, збільшені удвічі, тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій вступлять у дію з 1 липня.

Про це на брифінгу 17 червня заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.



"Планується коригування тарифів з 1 липня. Кияни отримають кив танці з новим тарифом у серпні місяці", - сказав він.

Чиновник відзначив, що тариф в середньому у 3 гривні за 1 кв. м діє з 2011 року, нині ціна зросте у 1,5-2 рази – у середньому до 5,8 гривні за кв.м.

Необхідність підняти тариф на квартплату пояснюють подорожчанням електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та послуги з вивезення твердих побутових відходів, зростанням мінімальної зарплати,

Завдяки новим тарифам обіцяють підняти зарплату працівникам робітничих професій, збільшити фінансування поточних ремонтів, обслуговування ліфтів і загалом підвищити якість сервісу.

За словами радника першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василя Яструбинського, для різних будинків (будинки барачного типу, гуртожитки тощо) буде різний тариф.

"Найнижчу ціну – до 3 гривень – платитимуть 63 будинки, 3-4 гривні – платитимуть 390 будинків, 5-6 гривень – 1187, 7-8 гривень – 600 будинків, від 8 гривень – 195 гривень (це в основному гуртожитки). Усі інші матимуть тариф у 6-7 гривень. Середній тариф по місту буде 5,8 гривні", - сказав Яструбинський.

Він відзначив, що для киян зберігається знижка у розмірі 10% у разі, якщо рахунки сплачені до 20 числа.

За словами директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району Києва" Ірини Бойко, зміна тарифу дозволила вже підвищити зарплати двірникам та іншим технічним фахівцям. У подальшому це дасть змогу залучити більше коштів у поточний ремонт та обслуговування застарілого житлового фонду, що вимагає більших капіталовкладень.



"Ми підвищимо кваліфікаційні вимоги до працівників, розподілимо обсяги функцій прибирання прибудинкової території та прибирання сходових клітин, аби за це відповідали два працівники та якість роботи була вища", – підкреслила Бойко.

Пантелеєв наголосив, що кияни мають право вимагати якісного надання послуги і контролювати прибирання, зокрема, сходових клітин, шляхом підписання акту прибирання сходових клітин.

Також поскаржитися на неналежне надання послуги можна до Контактного центру 1551, на інформаційно-аварійну диспетчерську служба з питань ЖКГ 1557, або на урядову "гарячу лінію" 1545.

Ірина Балачук, Українська правда. Київ